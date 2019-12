Roma, Fonseca: "Vittoria meritata, questo lo spirito giusto"

QUI ROMA

"Abbiamo fatto un buon primo tempo, sbagliato molte occasione ma abbiamo giocato con intensità e velocità e non era giusto il risultato all'intervallo. Nel secondo tempo la squadra ha creato più occasioni. Era importante vincere oggi, tutti i ragazzi hanno avuto un buon atteggiamento ed è questo lo spirito di squadra che si deve avere". Queste le parole di Paulo Fonseca, tecnico della Roma, al termine della sfida vinta contro la Spal.

"I giocatori sapevano che per me quello che è più importante è il coraggio e l'atteggiamento. Se poi non vinciamo non è un problema. La Roma deve essere ambiziosa e coraggiosa, dobbiamo sempre giocare per vincere. Sarà molto positivo quando avremo tutti i giocatori e li avremo tutti brevemente. Florenzi ha giocato molto bene oggi, è un grande professionista. Non ci sono problemi con lui".