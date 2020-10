Roma, Fonseca: "Siamo ambiziosi, ma questo è un punto guadagnato"

Tre volte sotto nel punteggio e tre volte in grado di equilibrare la partita. La Roma esce dalla sfida in casa del Milan con un 3-3 e un punto importante: "E' stata una sfida molto equilibrata - ha commentato Fonseca a fine partita -, che abbiamo iniziato male ma in cui siamo stati bravi a reagire con qualità e coraggio. Purtroppo abbiamo sbagliato spesso nell'ultima scelta di passaggio". Due rigori dubbi hanno condizionato il match, ma il tecnico non ha mosso un dito: "Non devo commentare, tutti possono sbagliare e se l'arbitro ha sbagliato lo ha fatto per entrambe le squadre".