Roma, Fonseca: "Poca intensità colpa del turnover, un rischio che mi assumo"

QUI ROMA

Paulo Fonseca non troppo critico con la Roma dopo lo 0-0 contro il Cska Sofia: "Abbiamo avuto poca intensità e aggressività offensiva, siamo stati lenti, colpa anche dei tanti cambi nella formazione iniziale. Normale che alcuni giocatori non avessero la stessa intensità di chi ha giocato di più, è un rischio di cui ero conscio". Il tecnico portoghese però trae conclusioni positivi dalle prime partite stagionali: "Rispetto all'inizio della scorsa annata stiamo molto meglio, sono soddisfatto di questo inizio stagione".

Fonseca spiega il minutaggio di Smalling, uscito prima dell'ora di gioco: "Aveva fatto pochi allenamenti con la squadra, non abbiamo voluto rischiare di farlo giocare più minuti. Adesso vediamo come si sente e deciderò se schierarlo anche domenica". Borja Mayoral invece ha deluso: "Era solo alla seconda partita, è un giovane che ha bisogno di adattarsi al nostro calcio, dobbiamo dargli tempo".

Sulla situazione infortuni: "Abbiamo fuori diversi giocatori, ultimo Santon, quindi è più difficile gestire le energie ma sono fiducioso per le prestazioni viste in campionato". Infine, sulla mancanza di un direttore sportivo: "Società e presidenti sono vicini alla squadra ma è importante avere un ds vicino al gruppo, so che il club sta lavorando per trovarlo".