Roma, Fonseca: "Kalinic resta, Bruno Peres vedremo. Cessione club? Sono tranquillo"

Archiviata la sosta, il 2020 della Roma inizia contro il Torino e con un occhio sempre attento alle questioni societarie vista l'imminente cessione a Friedkin: "Non abbiamo parlato di questo. Io sono l'allenatore e devo dire che parlo molto con Fienga e so cosa sta succedendo. Sono tranquillo circa questa questione", ha detto nella consueta conferenza della vigilia Paulo Fonseca, che ha parlato di obiettivi, infortuni e anche di mercato: "Il gruppo è motivato ed è importante iniziare bene l’anno - le parole del tecnico - È sempre difficile giocare con il Toro. Ci aspettiamo una squadra forte e motivata, aggressiva". Fonseca ai tifosi: "Insieme possiamo vincere"

Capitolo infortuni: "Kluivert ha iniziato a lavorare con noi, ma con lo staff medico abbiamo visto che non sta bene e non voglio rischiarlo. Ha bisogno ancora di una settimana. Dopo la Juventus può essere pronto. Pastore ha una situazione diversa. Il problema è che si tratta di un trauma osseo, un problema difficile da risolvere. Abbiamo bisogno di più tempo per recuperarlo, ma lo sta facendo bene”. Al posto dell'olandese potrebbe giocare Under, che però fin qui ha deluso ed è dato in partenza da radio mercato: "Io in questo momento non penso a perdere nessuno dei nostri giocatori. Under fa parte della squadra. Possono giocare in undici e Zaniolo sta in un buon momento. Under deve lavorare per sfruttare l'occasione e giocare".

A proposito di mercato, Fonseca ha ribadito quanto dichiarato ieri dal ds Petrachi: “Kalinic sta lavorando bene e sta migliorando settimana dopo settimana. Penso che può giocare di più in questa parte della stagione. Non è facile nel mercato di gennaio trovare giocatori giusti. È importante che Kalinic rimanga con la squadra e credo potremmo avere il suo aiuto. Bruno Peres è un nostro giocatore, ha finito il prestito e Petrachi lo conosce bene. Abbiamo parlato di lui e ha lavorato con noi. Vedremo se potrà aiutare la squadra, ma in questo momento non sta bene fisicamente”.

È possibile ambire a qualche trofeo quest'anno? "Io ho detto che non è giusto creare questa pressione alla squadra. Abbiamo iniziato un nuovo processo e cambiato molti giocatori. La squadra deve solo pensare alla prossima partita e con il Torino dobbiamo vincere" ha concluso Fonseca.

