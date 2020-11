Roma, Fonseca annuncia turnover: "Smalling riposa. Majoral e Dzeko insieme? Vediamo"

ROMA

"Majoral e Dzeko insieme? Vediamo domani. Dobbiamo sicuramente pensare a far ruotate i giocatori, ma ora dobbiamo pensare solo alla prossima partita". Lo ha detto Paulo Fonseca, allenatore della Roma, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Cluj in Europa League. "Smalling non giocherà dall'inizio, è molto fare 3 partite consecutive. Lui non ha fatto il lavoro dall'inizio con la squadra è meglio non farlo partire dall'inizio domani. Fazio e Jesus stanno bene, vediamo domani se possono giocare o no", ha aggiunto.

"Per me l'importante è scegliere i migliori giocatori per le prossime partita, e così ho fatto anche per domani facendo attenzione alla condizione dei calciatori e alla prossima gara", ha spiegato poi Fonseca, che sull'ex attaccante del Real ha dichiarato: "Per è importante far giocare tutti i giocatori. È una scelta mia per ogni partita, la cosa più importante è farlo giocare perché ha bisogno di adattarsi alle nostre tattiche e al campionato".

"Il Cluj è una squadra molto forte, è aggressiva sulle seconde palle. La scorsa stagione è stata nel gruppo della Lazio e non ha perso contro il Siviglia che ha vinto l'Europa League. Non perde da quindici partite ed è una squadra fortissima da affrontare" ha aggiunto il tenico giallorosso sulla sfida prima di concentrarsi sull'imminente sosta per le nazionali: "Sono preoccupato, ma speriamo non succeda nulla durante la prossima sosta".

"Noi qui nella Roma siamo molto rigorosi - aggiunge il portoghese -, facendo test tutti i giorni. So che nelle nazionali si fa lo stesso, ma mi preoccupa perché si riuniscono i giocatori di diversi paesi e continenti".

