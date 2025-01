Ranieri avvisa la Lazio: "Nel derby si azzera tutto, Pellegrini out per motivi psicologici"

"La Lazio è una formazione temibilissima, sta vivendo un momento eccezionale. Ma il derby fa storia a sé". Claudio Ranieri si aspetta una bella nella stracittadina in programma domenica all'Olimpico: i giallorossi sono in fiducia e possono pensare al colpaccio nonostante i 15 punti di distacco in classifica. "Adesso dobbiamo eliminare i difetti, ma la nave è tornata a navigare - ha spiegato l'esperto tecnico -. Pellegrini? Lo metterò appena sarà sereno. Soffre il peso dei tifosi. Non è facile giocare in casa, e se fa un mezzo errore viene caricato di negatività. E' fuori per motivi psicologici".