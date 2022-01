Mourinho visita a Capodanno l'ostello della Caritas di Roma

BEL GESTO

L'allenatore portoghese e il suo staff hanno portato doni agli ospiti del "don Luigi Di Liegro": "Hanno bisogno di tutti noi"

Visita a sorpresa nella notte di Capodanno per gli ospiti dell'Ostello "don Luigi Di Liegro", vicino alla Stazione Termini di Roma. L'allenatore giallorosso José Mourinho, insieme al suo staff tecnico, ha incontrato gli ospiti della struttura e portato loro dei doni per gli auguri del nuovo anno. Lo riferisce Caritas Roma.

"Buon anno e felice 2022 a tutti. Ma per favore non fate finta di non sapere, non dimenticate la realtà, non dimenticateli! Loro esistono, sono ovunque e hanno bisogno di voi!. Hanno bisogno di noi tutti! Grazie alla Caritas di Roma per l'incredibile lavoro fatto", ha scritto Mou. L'allenatore portoghese ha consegnato personalmente scatole di zucchero, pasta, carne in scatola e altre cose che servono nella quotidianità. Mourinho ha poi visitato la struttura, concedendosi alla tradizionali foto e alla firma di autografi.