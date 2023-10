La Roma riscopre Belotti: l'assenza di Dybala fa meno paura 

ROMA

L'ex Torino sembra tornato quello dei bei tempi. E l'intesa con Lukaku fa ben sperare per il futuro

© Getty Images Con la grossa coppia l’infortunio di Dybala, che dovrebbe rientrare per la fine del mese, non fa più così paura. L’arrivo di Lukaku è infatti servito anche per rivitalizzare Andrea Belotti, già 5 reti stagionali, 3 in campionato e 2 in Europa League. Il Gallo un po’ a sorpresa si sta così confermando un’alternativa credibile per José Mourinho e non solo un vice-Lukaku come avrebbe dovuto essere, niente a che vedere con l’attaccante sconsolato che aveva chiuso il campionato scorso all’asciutto.

Come succedeva con Lautaro all’Inter, la presenza di Lukaku è fondamentale per chiunque gli giochi accanto, proprio per l’abilità di Big Rom di portarsi via diversi avversari, liberando spazio per i compagni. Lo Specialone poi ha sempre avuto un debole per la grossa coppia: già ai tempi dell’Inter aveva provato a mettere Ibrahimovic al fianco di Adriano, prima che i problemi extracampo del brasiliano avessero la meglio.

A dir la verità Belotti aveva ritrovato il gol in campionato segnando una doppietta alla Salernitana al debutto stagionale quando Lukaku non era ancora arrivato, ma nelle ultime due partite, con il Servette in Europa League e a Cagliari, ha segnato 3 gol al fianco del bomber belga, dimostrando che la loro coesistenza può funzionare molto bene.

I numeri di Lukaku invece sono sempre più importanti, con la doppietta al Cagliari viaggia al ritmo di quasi un gol a partita, 7 reti in 8 gare è lo score pesante che ha permesso a Mourinho di far ripartire la classifica della Roma e di scacciare gli avvoltoi che avevano cominciato a volteggiare sopra la sua panchina. Con la grossa coppia adesso anche Dybala può prendersi tutto il tempo necessario per recuperare senza fretta.