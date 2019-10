Immobile e difesa "trasformista", ecco i segreti di Lazio e Roma

L'ANALISI

Tra polemiche, goleade e reti all'ultimo respiro, il turno infrasettimanale ha regalato alla Serie A tante emozioni e uno scossone interessante alla zona alta della classifica. Mentre il Napoli recrimina per il pari con l'Atalanta e perde terreno, a colpire è infatti l'exploit delle squadre della Capitale, entrambe protagoniste di sontuosi poker nell'ultima giornata contro Udinese e Torino. Una crescita costruita su "pilastri" agli antipodi: attacco e difesa. Due facce della stessa medaglia.



Al quarto posto in classifica, la Roma è riuscita a trasformare l'emergenza infortuni in un'opportunità, aggrappandosi alle reti di Dzeko e Zaniolo e sfruttando al massimo le qualità e la duttilità dei difensori. Non solo in fase di contenimento, ma anche di finalizzazione e di costruzione. Nell'ultimo match a prendersi la scena sono stati Kolarov e Smalling, a segno nel poker contro l'Udinese. Ma nelle ultime partite fondamentale è stato anche l'apporto di Mancini, spostato da Fonseca in mediana per arginare l'emorragia a centrocampo e dare una mano a Veretout.

Vedi anche roma Serie A, Udinese-Roma 0-4: giallorossi quarti, altra batosta per Tudor

Per quanto riguarda la Lazio, invece, a colpire è la capacità di creare occasioni a raffica e la potenza di fuoco. Soprattutto quella di Immobile. Numeri alla mano, Ciro "segna più di quanto gioca". In campionato ha già realizzato 12 reti, superando come nel 2017/2018 nuovamente la soglia degli 11 gol nelle prime dieci giornate. Un primato che il bomber azzurro non condivide con nessun altro nelle ultime dieci stagioni di Serie A e dietro cui si nasconde anche un altro segreto degli uomini di Inzaghi. Nei cinque campionati più importanti d'Europa Luis Alberto è infatti il giocatore che ha servito più assist a un singolo calciatore: quattro, a favore proprio di Immobile. Un dato che sottolinea la grande intesa tra i due e premia il gioco propositivo e verticale della Lazio. Difesa trasformista da una parte e Immobile dell'altra. Ecco i segreti dietro all'exploit delle romane e dei "gemelli diversi" Fonseca e Inzaghi.

Vedi anche lazio Serie A, Lazio-Torino 4-0: doppio Immobile, Mazzarri rischia