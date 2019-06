ROMA, TOTTI: "DA AMICO AVEVO AVVISATO DE ROSSI"

17/06/2019

"Io già da settembre dissi ad alcuni dirigenti se 'questo è l'ultimo anno di Daniele diteglielo. Non fate come avete fatto con me. È il capitano e una bandiera della Roma e va rispettato'. Poi il tempo è passato. La gente ha paura di prendere decisioni. Serve uno che decide non dieci. Io con Daniele mi sono comportato da amico. Hanno sempre voluto questo. Levare i romani dalla Roma". Lo ha detto Francesco Totti nel corso della conferenza stampa convocata al Coni, a proposito dell'addio alla Roma anche di Daniele De Rossi.