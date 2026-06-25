Greenwood alla Roma, spunta una petizione contro il colpo: dietro ci sarebbero i tifosi del Fenerbahce

Mason Greenwood è il primo nome nella lista della spesa di Gian Piero Gasperini per la prossima stagione. L'attaccante dell'Olympique Marsiglia formerebbe una batteria offensiva stellare con Dybala e Malen, pronti a far sognare i tifosi della Roma in Italia e in Europa. Eppure, nei giorni scorsi sulla piattaforma iPetitions è partita una raccolta firme per chiedere ai Friedkin di rinunciare all'acquisto 24enne inglese. Le motivazioni addotte sono extracalcistiche e fanno riferimento alle accuse di violenza domestica mosse nel 2022 dalla sua compagna che portarono all'arresto e alla sospensione dal Manchester United. Accuse che però sono cadute l'anno seguente, con il centravanti è tornato libero senza alcuna condanna.

Scorrendo i nomi dei 1294 firmatari, emerge però un gran numero di profili turchi, molti creati ad hoc come dimostrano i nomi fantasiosi. La petizione potrebbe dunque essere una mossa estrema e disperata dei tifosi del Fenerbache, al momento è l'unico rivale della Roma nella corsa a Greenwood. Niente paura dunque per i tifosi giallorossi, che accoglierebbero a braccia aperte il centravanti inglese. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare in Francia un'offerta intorno ai 50 milioni per convincere il Marsiglia a liberarlo e garantire il primo innesto a Gasperini.

