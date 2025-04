Gli agenti della Digos ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre ultrà del Gruppo Quadraro, accusati insieme al capo Girolamo Finizio di aver messo in piedi un giro di spaccio di cocaina nei bagni della curva Sud durante le partite casalinghe della Roma. In totale gli indagati nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Dda di Roma sono sei.