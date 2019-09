Il nuovo difensore della Roma Chris Smalling, che non è ancora riuscito a esordire a causa di un infortunio, spiega il motivo per cui ha deciso di lasciare il Manchester United: "Il mister mi ha detto che avrei avuto le mie possibilità di giocare ma io sono abituato a giocare quando sono in forma. Mi avrebbe fatto giocare 40-50 partite? Potevano anche essere meno, diciamo 30, ma io voglio giocare con continuità sentendomi importante. Se fossi rimasto avrei accettato questa sfida con grande fiducia. Però vivo con fiducia anche questa avventura alla Roma e quando tornerò allo United, avrò imparato qualcosa che gli altri difensori non hanno potuto imparare. Sarebbe stato facile restare ancora, ma questa era un'occasione troppo ghiotta per perderla. Posso provare a vivere una cultura diversa, anche se il gioco del calcio sarà lo stesso che ho visto in Premier". E sulla mancata convocazione in nazionale: "Sono deluso perché fino a che ho giocato con il Manchester United, ho sempre ottenuto la convocazione a parte nell'ultimo periodo. Sicuramente io non sono d'accordo con il mister, ma il calcio è fatto di opinioni. Non chiuderei mai la porta alla nazionale in ogni caso e spero di rientrarci presto".