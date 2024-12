Roma, segnali incoraggianti ma il baratro è vicino: arrivano gli scontri diretti, serve evitare il peggio

La zona retrocessione è distante appena due punti, ma in casa Roma si vede uno spiraglio di luce in fondo al tunnel. È l'effetto Ranieri, che comunque ieri nulla ha potuto contro un'Atalanta ormai pronta per vincere lo scudetto. Beffati da un'autorete e dal gol dell'ex Zaniolo tra le polemiche, i giallorossi hanno dato segnali incoraggianti per 70 minuti prima di sciogliersi come neve al sole. Ma dal prossimo turno occorre fare sul serio: in rapida successione i capitolini affronteranno Lecce, Como e Parma. Scontri diretti per evitare di finire davvero nei guai dopo i sei ko in Serie A nelle ultime sette uscite.