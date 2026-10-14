Roma-Real, Endrick racconta: "Ero in panchina a parlare con Dio e quando mi sono girato mi hanno chiamato"

14 Ott 2026 - 23:58
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C'è tanto di Endrick nel Real Madrid che, clamorosamente, è riuscito a battere in rimonta la Roma in Champions League. Il brasiliano, in gol da corner, ha parlato così nel post-partita: "Ero in panchina a parlare con Dio e quando mi sono girato mi stavano chiamando e ho continuato a parlare con Dio, non pensavo che sarei entrato così presto - le parole riportate da Marca -. Voglio aiutare la mia squadra, anche l'allenatore, e la cosa più importante è che il Real Madrid vinca. Se non ci riuscirò sarò il primo ad andarmene, stare al Real Madrid è difficile e lotterò per questo ogni giorno". 

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