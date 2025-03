Roma, Ranieri: "Se Dovbyk si arrende ho altri 25 da far giocare"

Intervenuto in conferenza stampa, Claudio Ranieri ha affrontato il tema Dovbyk senza nascondersi. L'ucraino è stato criticato dai tifosi per l'atteggiamento troppo arrendevole mostrato contro l'Athletic Bilbao. Così il tecnico giallorosso: "Mi aspetto tanto da lui, deve decidersi, deve reagire, deve far vedere che tipo di giocatore sia. Io credo in lui, ma lui deve credere in noi. È un dare e avere. Noi abbiamo un modus di giocare aggressivo e con determinazione. Gli ho detto: 'Tu pensi al gol e io alla prestazione. Se tu mi fai una buona prestazione e non segni io ci passo sopra. Ma se tu non mi fai la prestazione e nemmeno il gol, allora io inizio a pensare'. Tutto qua. Io chiedo la prestazione. Poi so che non possono stare sempre al 100%. Ma se tu non mi dai prestazione e gol, mi lasci con l'amaro in bocca. Lui deve lottare come lottano tutti. Lui non si è arreso o meglio, non voglio crederlo. Se si arrende io ho altri 25 che vogliono giocare”.