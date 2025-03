Ranieri passa un biglietto a Valverde: "Devo parlargli, conosce molti giocatori spagnoli"

Finale complicato per la Roma che è costretta a dire addio all'Europa League dopo la sconfitta per 3-1 con l'Athletic Club. Tutto ciò non ha cancellato l'aplomb di Claudio Ranieri che ha consegnato un "foglietto" al collega Ernesto Valverde scatenando la curiosità dei social. Il tecnico capitolino ha svelato l'arcano ai microfoni di Sky Sport: "Gli ho dato il mio biglietto da visita visto che avevo perso il suo numero di telefono. Ho bisogno di parlargli considerato che lui conosce molti giocatori spagnoli e potrebbero tornarmi utili".