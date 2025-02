Roma, Ranieri: "Como stile Parma anni '90: come andare dal dentista"

"Fabregas? Non so se sarebbe pronto, vi posso dire che arriverà in 3/4 anni al Como. Credo che il Como sia il Parma degli anni '90. Sono una squadra destinata a salire in alto. Ho letto che Guardiola diceva che affrontare l'Atalanta è come andare dal dentista. Affrontare il Como ora è come andare dal dentista senza anestesia. Sono bravi e dovremmo essere super attenti. Giuro che ho sondato solo le squadre che affrontiamo. Parliamo di calcio attuale, domenica ci aspetta una partita tremenda. Guardate quel Nico Paz che fenomeno che è, guardate Diao. È una squadra che gioca molto bene. Il Como è una squadra. Dovbyk centravanti del futuro? Intanto godiamocelo quest'anno. Il ragazzo sta recuperando, da domani dovrebbe stare a mia disposizione". Così il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, alla vigilia della sfida contro il Como. "La scelta del nuovo tecnico? Mi hanno preso anche con questa mansione, posso consigliare ma poi sarà poi il presidente o la proprietà a dire questo e quello. Il mio compito è dare un ampio ventaglio di persone che possono guidare la Roma, poi sarà la proprietà a scegliere. I ragazzi sanno che siamo tutti sotto esame. Hanno sofferto molto nella parte centrale del campionato e adesso stanno raccogliendo. A me non dà fastidio, neanche alla squadra. Voi potete sbizzarrirvi" ha detto l'allenatore giallorosso.