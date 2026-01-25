Roma, problema al flessore per Koné: esami nelle prossime ore

Gian Piero Gasperini rischia di perdere a lungo Manu Koné. Al 59' della sfida con il Milan, il centrocampista della Roma ha dovuto abbandonare il campo a causa di un problema al flessore destro dirigendosi subito nello spogliatoio. Ancora non è chiara l'entità del problema, ma le sensazioni che arrivano non sono estremamente incoraggianti. Domani gli esami strumentali. "Si è stirato", ha detto Gasperini in conferenza stampa.