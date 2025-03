Roma, Pisilli: "Stadio da brividi: ci dà una spinta difficile da spiegare"

Uno dei più positivi nella vitoria della Roma sull'Athletic Bilbao è stato Niccolò Pisilli. Il classe 2004 ha parlato così del match e della fiducia che mister Ranieri sta dando a tanti giovani: "Positivo che noi ragazzi riusciamo a trovare spazio in un contesto del genere, in partite così importanti: così si cresce più in fretta". Poi l'analisi di Pisilli si concentra sulla partita: "Loro sono fortissimi. Secondo me nel primo tempo ci siamo studiati tanto e la partita ne ha risentito anche se abbiamo avuto buone occasioni come la traversa di Paulo. Poi nel secondo tempo siamo stati bravi a reagire dopo il gol subito". Una reazione resa possibile anche dal clima infuocato che stasera si respirava all'Olimpico: "Lo stadio è stato surreale: avevo i brividi dal riscaldamento. Quando i tifosi sono così carichi è una spinta difficile da spiegare".