Brutte notizie per la Roma che perde Alexis Saelemakers in vista della sfida con la Juventus in programma domenica 6 aprile all'Olimpico (ore 20.45). Il belga, diffidato, è stato ammonito nel corso della ripresa della gara in casa del Lecce. Da monitorare anche le condizioni di Artem Dovbyk, sostituito per un problema al polpaccio.