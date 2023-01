Roma, minuto di silenzio negli spogliatoi per Vialli

CALCIO IN LUTTO

Mourinho e Pellegrini ricordano l'ex attaccante scomparso a 58 anni: "Un giorno brutto, ci ha insegnato molto"

© instagram La morte di Gianluca Vialli ha colpito profondamente il mondo del calcio italiano. Anche lo spogliatoio della Roma, dove Mourinho & Co. hanno osservato un minuto di silenzio per omaggiare l'ex attaccante di Cremonese, Samp e Juve scomparso a 58 anni. "Io lo conoscevo molto bene - ha detto lo Special One davanti alla squadra riunita -. Penso che meriti un minuto di silenzio adesso, un piccolo omaggio. Se fosse qui ci direbbe di allenarci".

Poi ha preso la parola Pellegrini. "Credo che al di fuori del calcio ci abbia insegnato molto come uomo - ha detto il capitano giallorosso -. Dobbiamo tenerlo sempre in vita con i suoi insegnamenti". "Personalmente mi ha aiutato molto. Da lui possiamo imparare tanto - ha concluso -. Oggi è un brutto giorno, non ci resta che tenere vivo il suo ricordo e i suoi insegnamenti".