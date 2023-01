Vialli, la moglie di Mihajlovic: "Sai quante partite lassù..."

Il calcio italiano in tre settimane ha dovuto salutare sia Sinisa Mihajlovic che Gianluca Vialli, la moglie dell'ex allenatore serbo ha pubblicato su Instagram una foto di un duello dei due in un vecchio Juventus-Sampdoria aggiungendo una commovente didascalia: "Sai quante partite lassù...". I due, pur essendosi "sfiorati", non hanno mai giocato assieme: Vialli aveva lasciato la Sampdoria nel 1992, Mihajlovic era arrivato nel 1994 in blucerchiato.