“Il gruppo c'è, nei momenti difficili siamo stati uniti e non scontato, è una cosa bella. Le cose stanno andando meglio, oggi il mister ha fatto rotazione perché crede in tutti. Abbiamo fatto una buona partita, con tante occasioni. Perdere ci stava stretto”. Così Gianluca Mancini a Dazn dopo il pareggio della Roma contro il Napoli. "Mi fa piacere per Angeliño".