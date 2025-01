"Juric si è presentato bene, ha cercato di tirarci su mettendo in pratica il suo modo di giocare. Con una squadra che secondo me che non era pronta a questo stravolgimento tattico. La squadra ha cercato di fare quello che ci chiedeva, lo volevamo seguire veramente. Ranieri ha dato serenità a livello tattico e tecnico". Così Gianluca Mancini, difensore della Roma, nell'intervista concessa a Il Tempo.