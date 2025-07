Roma, l'abbraccio della squadra a Julio Sergio: "Siamo tutti con te"

Dopo aver espresso la vicinanza a Julio Sergio nei giorni scorsi sui social, la Roma quest'oggi ha voluto ulteriormente far sentire tutto il supporto possibile per l'ex portiere. "Julio siamo tutti con te" è lo striscione apparso quest'oggi a Trigoria nel giorno della ripresa degli allenamenti agli ordini di Gian Piero Gasperini dopo l'amichevole in Germania contro il Kaiserslautern. Un'ulteriore testimonianza di quanto la tragedia che ha colpito Julio Sergio abbia coinvolto tutto il mondo romanista e la squadra al gran completo ha voluto esporre lo striscione al centro del campo di allenamento di Trigoria in un'immagine che spiega l'unione del mondo giallorosso. "Julio, siamo al tuo fianco in questo momento di dolore inimmaginabile. Tutta l'AS Roma è con la tua famiglia, tutti i romanisti vi abbracciano". Questo il messaggio che due giorni fa la Roma ha pubblicato sui social dopo la tragica notizia della scomparsa del piccolo Enzo.