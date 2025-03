Roma, Ghisolfi: "Siamo grande famiglia, in campo con coraggio e senza paura"

"Il fattore campo è sempre qualcosa che dà una forza in più, è vero. Loro hanno la possibilità di giocare la finale qui, è una motivazione in più ma può essere una pressione in più. C'è la nostra famiglia qui, ci sono 2mila tifosi. Siamo pronti per giocare in questa atmosfera, abbiamo dei campioni in campo, giochiamo con coraggio e senza paura e diamo tutto. Vediamo se torneremo a Roma con la qualificazione". Così a Sky Sport il ds della Roma, Florent Ghisolfi, a pochi minuti dalla sfida di ritorno degli ottavi di Europa League contro l'Athletic Bilbao. "Dovbyk? Non è facile essere il numero 9 della Roma, ha bisogno di tempo ma ha dimostrato la sua qualità. Ha già fatto 14 gol, all'andata contro l'Athletic ha fatto una buona partita. Ha stancato la difesa e Shomurodov ha finito il lavoro. Siamo una squadra, una famiglia e non è importante chi inizia la partita", ha aggiunto.