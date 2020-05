Roma: Friedkin si riavvicina, ma Pallotta dice "no"

CESSIONE ROMA

Dan Friedkin si riavvicina in modo prepotente alla Roma. Ma per ora James Pallotta si tiene sulla difensiva. Il magnate texano, secondo il racconto del Corriere dello Sport, avrebbe messo sul piatto un'offerta da 575 milioni di euro. A conti fatti la cifra è inferiore di 135 milioni rispetto a quanto era stato pattuito il 29 dicembre scorso. Con le cifre attuali, che arrivano dopo lo stop forzato causa pandemia, l'attuale presidente giallorosso non ha alcuna intenzione di accettare perché l'obiettivo è di portare a casa una plusvalenza di 100 milioni. La trattativa tutta americana va avanti lo stesso, ma sarà fondamentale ora aspettare l'assemblea del 29 giugno.

è arrivato alla cifra di 575 milioni attraverso l’enterprise value, la valutazione complessiva che tiene conto dei debiti e anche della possibilità di investire subito 85 milioni per trattenere i giocatori più importanti del club.Non si esclude che le parti continuino a parlare, ma l’offerta per ora non mette d’accordo i due imprenditori. C'è quindi una conferma implicita che Friedkin sia ancora molto interessato allae che abbia anche una certa voglia di investire.

C'è poi la questione dello stadio con Vitek che sarà chiamato a rispettare la data del 30 giugno per poter esercitare l'opzione per rilevare il pacchetto di Parnasi. Intanto il prezzo dei terreni per il nuovo complesso non saranno certo rinegoziati e verranno pagati i 55-60 milioni che erano stati pattuiti prima della vicenda coronavirus.