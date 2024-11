"Siamo consapevoli che possiamo fare meglio, noi dobbiamo dare qualcosa in più. Oggi abbiamo l'occasione per farlo, dobbiamo fare un po piu di risultati utili e continui. Ripartire stasera con una vittoria ci può dare la fiducia per le prossime sfide". Così a Sky Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, a pochi minuti dalla sfida di Europa League contro i belgi dell'Union SG.