Roma, El Aynaoui: "Nizza? Principi simili a quelli di Gasp"

"Serie A e Ligue 1 sono molto diverse, non so quanti gol posso fare. Non ho una cifra in testa. Voglio aiutare la squadra, non contano i numeri", queste le parole di cerco di Neil El Aynaoui alla vigilia dell'esordio europeo della Roma. Poi il centrocampista marocchino ha parlato del suo inserimento nella nuova squadra: "Sto provando ad adattarmi piano piano e cerco di lavorare bene come tutta la squadra, cerco di lavorare bene tutti i giorni e cerco di essere pronto quando mi chiamano e cerco di dare il massimo".



Poi un parere sul Nizza di Haise, tecnico con cui ha lavorato al Lens: "L'ho conosciuto, mi ha fatto scoprire il livello più alto con il Lens. Ci dobbiamo aspettare una squadra con principi simili a quelli di Gasperini. Abbiamo visto con i video quello che fa il Nizza, mi aspetto una squadra pronta per la sfida di domani", ha aggiunto.