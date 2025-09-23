Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Roma, El Aynaoui: "Nizza? Principi simili a quelli di Gasp"

23 Set 2025 - 20:23
© IPA

© IPA

"Serie A e Ligue 1 sono molto diverse, non so quanti gol posso fare. Non ho una cifra in testa. Voglio aiutare la squadra, non contano i numeri", queste le parole di cerco di Neil El Aynaoui alla vigilia dell'esordio europeo della Roma. Poi il centrocampista marocchino ha parlato del suo inserimento nella nuova squadra: "Sto provando ad adattarmi piano piano e cerco di lavorare bene come tutta la squadra, cerco di lavorare bene tutti i giorni e cerco di essere pronto quando mi chiamano e cerco di dare il massimo".

Poi un parere sul Nizza di Haise, tecnico con cui ha lavorato al Lens: "L'ho conosciuto, mi ha fatto scoprire il livello più alto con il Lens. Ci dobbiamo aspettare una squadra con principi simili a quelli di Gasperini. Abbiamo visto con i video quello che fa il Nizza, mi aspetto una squadra pronta per la sfida di domani", ha aggiunto. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:06
Borrelli porta di nuovo avanti il Cagliari al 68'

Borrelli porta di nuovo avanti il Cagliari al 67'

01:59
Udinese-Palermo 2-1: gli highlights

Udinese-Palermo 2-1: gli highlights

01:46:05
Udinese-Palermo: partita integrale

Udinese-Palermo: partita integrale

06:15
Mazzitelli: "Per me è stata una partita speciale"

Mazzitelli: "Per me è stata una partita speciale"

01:11
93' | Gol di Peda (Udinese-Palermo 2-1)

Il Palermo accorcia le distanze con Peda

08:49
Pisacane: "Vincere non era scontato"

Pisacane: "Vincere non era scontato"

02:05
Gelli: "Grande prestazione di squadra"

Gelli: "Grande prestazione di squadra"

01:46:11
Cagliari-Frosinone: partita integrale

Cagliari-Frosinone: partita integrale

08:59
Alvini: "Il figlio di Grosso ha grandi qualità"

Alvini: "Il figlio di Grosso ha grandi qualità"

01:46
Scaroni: "Nuovo stadio, ci siamo"

Nuovo San Siro, Scaroni: "C'è fiducia: vogliamo fare come Wembley"

02:06
Cagliari-Frosinone 4-1: gli highlights

Cagliari-Frosinone 4-1: gli highlights

01:39
45' | Gol di Miller (Udinese-Palermo 2-0)

Miller firma il raddoppio dell'Udinese su ribattuta

01:27
41' | Gol di Zaniolo (Udinese-Palermo 1-0)

Stop, finta su Veroli e sinistro all'angolino: Zaniolo porta avanti l'Udinese

01:11
Il poker di Cavuoti chiude i conti all'Unipol Domus

Il poker di Cavuoti chiude i conti all'Unipol Domus

01:20
Felici allunga le distanze, Cagliari-Frosinone 3-1

Felici allunga le distanze, Cagliari-Frosinone 3-1

01:06
Borrelli porta di nuovo avanti il Cagliari al 68'

Borrelli porta di nuovo avanti il Cagliari al 67'

I più visti di Calcio

30° - Michael Olise (Bayern, Francia)

Pallone d'Oro 2025: la classifica finale

Ousmane Dembélé vince il Pallone d'Oro 2025: Yamal e Vitinha sul podio, solo 20° Lautaro Martinez

La sfilata delle star del mondo del calcio: da Ronaldinho a Yamal

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

DICH TUDOR VS CALENDARIO DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor, attacco al calendario: "Noi 3 partite in 7 giorni, il Napoli..."

DICH CRISTANTE POST DERBY 21/9 DICH

Cristante: "Vittoria fondamentale per noi. Pellegrini se lo meritava"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:01
Lite con i tifosi Liverpool, Simeone sarà multato dalla Uefa
20:23
Roma, El Aynaoui: "Nizza? Principi simili a quelli di Gasp"
20:10
Ufficiale, Barça-Real Sociedad si gioca al Montjuic
20:07
Coppa Italia, Milan-Lecce: le formazioni ufficiali
19:08
Rummenigge: "In Italia mi hanno amato, in Germania no"