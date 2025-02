Roma, Dybala: "Importante vittoria su campo difficile, ora tutti danno massimo"

"Era fondamentale vincere la partita in un stadio difficile e in un orario complicato, loro sono forti in casa. Siamo stati molto intelligenti nel modo in cui l'abbiamo affrontata". Così l'attaccante della Roma, Paulo Dybala, dopo la vittoria sul Venezia grazie ad un suo gol su rigore. L'argentino è stato premiato come miglior giocatore della partita. "Penso di aver giocato partite migliori senza essere stato premiato, sono contento del mio presente, ho continuità, a me piace giocare sempre", ha aggiunto. "Dove vuole arrivare questa Roma? Non è stato un anno facile, troppi cambiamenti, ora abbiamo trovato una squadra dove tutti stiamo dando il massimo per raggiungere gli obiettivo. L'Europa è uno di questi, da domani pensiamo al Porto. In campionato sappiamo che siamo lontani ma il mister saprà gestire al meglio tutti noi", ha concluso.