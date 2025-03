"Ho segnato all'80' ed ero un po' stanco. Abbiamo esultato tutti insieme, ma la cosa più importante sono i tre punti". Lo ha detto l'attaccante della Roma, Artem Dovbyk, autore del gol partita di stasera al Via del Mare di Lecce, ai microfoni di Dazn. "La prima stagione in Italia? Devo essere onesto: non è stato semplicissimo, abbiamo cambiato tre allenatori, ma abbiamo continuato a lavorare e ora le cose arrivano", ha aggiunto.