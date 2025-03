Assenti in Nazionale, presenti in giallorosso. A Trigoria sono ripresi i lavori in vista del match contro il Lecce e, dopo la mazzata del ko di Dybala, per Claudio Ranieri c'è anche qualche buona notizia: dopo gli stop degli ultimi giorni Dovbyk, Ndicka e Nelsonn sono tornati ad allenarsi regolarmente in gruppo. Ancora a parte invece Celik, Saud Abdulhamid e Anass Salah-Eddine.