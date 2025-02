Roma, Digos indaga su striscione di stampo fascista

"Io ce resto su sta strada finché me reggheno le gambe, è co sto core e co sta faccia che so diventato grande!", queste quanto scritto su uno striscione apparso durante Roma-Parma. La frase è una citazione dalla canzone di estrema destra 'Er cammerata'. Secondo quanto riportato da Repubblica, la Digos starebbe analizzando le immagini catturate dalle telecamere dell'Olimpico per identificare chi ha affisso lo striscione di stampo fascista e come è questo sia entrato all’interno dello stadio. Se l'indagine dovesse accertare le responsabilità di alcuni singoli, non è da escludere l'emissione di Daspo per i tifosi coinvolti.