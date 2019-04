ROMA, DE ROSSI FUORI PER ALMENO 15 GIORNI

15/04/2019

Daniele De Rossi nella partita di sabato con l'Udinese ha accusato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Questo l'esito degli accertamenti strumentali svolti in mattinata. Il capitano della Roma dovrà stare fermo per circa 2-3 settimane e salterà quindi la prossima trasferta di campionato a Milano con l'Inter, fondamentale nella corsa alla zona Champions League, e il successivo impegno con il Cagliari (27 aprile). Con buona probabilità stessa sorte per il match con il Genoa (5 maggio). Il rientro del centrocampista dovrebbe coincidere con la sfida dell'Olimpico con la Juventus del 12 maggio.