"Mi sento abbastanza forte come difensore centrale, e all'altezza nel poter competere con gli altri difensori della Roma. Sicuramente avrò bisogno di un periodo di adattamento, ma dopo vedrete le mie qualità". Nonostante la giovane età il nuovo acquisto della Roma Mert Cetin, arrivato dal Gençlerbirligi, club turco, è convinto di potersi giocare le proprie chances. "Il campionato italiano è molto impegnativo, forse il più difficile al mondo, sicuramente uno dei migliori per incrementare le potenzialità di un difensore - ha sottolineato il giocatore classe 1997 - La Roma è sempre stata un sogno fin da piccolo. Quanto può essere utile Under? Gli avevo già parlato prima di arrivare, potrà essermi d'aiuto finchè non riuscirò a imparare l'italiano, che ho intenzione di iniziare a studiare presto. E' un mio fratello turco, e per me questo è molto importante. Sono sicuro ci aiuteremo a vicenda, sia dentro che fuori dal campo".