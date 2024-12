Roma-Atalanta, Ranieri torna all'Olimpico: tanti gli striscioni

Nella notte di Roma-Atalanta, Claudio Ranieri è tornato a riabbracciare il pubblico dell'Olimpico nella sua terza avventura giallorossa. Tanti gli striscioni nei suoi confronti da parte del pubblico di casa. "Nei giorni di burrasca e in quelli senza vento, da vero romano non hai esitato un momento" recitava uno striscione, ma non solo. "Per chi come noi, quando la Roma chiama risponde presente. Mr Ranieri bentornato tra la tua gente" l'altra frase dedicata all'ex tecnico del Cagliari. E infine "Ave Claudio, la tua gente acclama il tuo ritorno".