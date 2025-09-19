Roma, ancora assenti Hermoso e Wesley a due giorni dal derby

Ancora un allenamento, quello di domani, e poi domenica la Roma scenderà in campo all'Olimpico per il derby contro la Lazio. Nella seduta di oggi, intanto, erano ancora assenti, oltre Bailey e Dybala, anche Hermoso e Wesley. Per il centrale leggero affaticamento muscolare al soleo della gamba. Gli accertamenti hanno escluso lesioni, ma è a forte rischio la sua presenza. Per l'esterno brasiliano, invece, virus intestinale. Dovrebbe tornare in gruppo domani salvo sorprese.