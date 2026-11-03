Juve, cambio in lista Uefa prima dell'AZ: la conferma di Carnevali

L'ad bianconero ha confermato all'assemblea degli azionisti Juve che Locatelli verrà sostituito in lista Uefa

03 Nov 2026 - 15:14
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Ekhator e Lucumì © italyphotopress

Ekhator e Lucumì © italyphotopress

La Juventus apporterà una modifica alla propria lista Uefa inserendo Jeff Ekhator al posto dell'infortunato Manuel Locatelli prima della trasferta europea contro l'AZ Alkmaar. Resta ancora fuori Zhegrova. Lo ha confermato Giovanni Carnevali durante l'assemblea degli azionisti.

La possibilità di avvicendamento temporaneo è garantita dall'articolo 31.14 del regolamento Uefa, il quale permette ai club impegnati nella fase a gironi di rimpiazzare un singolo giocatore di movimento della Lista A qualora questi debba affrontare uno stop forzato pari o superiore ai 60 giorni.

Grazie al recupero di Ekhator e ai tempi di stop previsti per il centrocampista azzurro, Luciano Spalletti coglie l'opportunità per rinforzare le proprie opzioni a disposizione nel reparto avanzato. 

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