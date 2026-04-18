Roma, l'occasione persa spiana la strada alla Juventus per la Champions League

L’Atalanta aveva forse l’ultimissima chance di conquistare un posto in Champions League, ma sapeva già alla vigilia che sarebbe stata un’impresa ai limiti del possibile, il vero rammarico è stato la sconfitta contro la Juventus. Raffaele Palladino però ha anche la possibilità di riprendersi un posto in Europa League vincendo la Coppa Italia. Mercoledì 22 ritorno della semifinale contro la Lazio in casa partendo dal 2-2 dell’andata, poi l’eventuale finale contro Inter o Como che si affrontano a San Siro martedì 21. Ma potrebbe recuperare un posto se Inter o Como dovessero sollevare la Coppa Italia. Attenzione però alla Lazio, che a Napoli ha dimostrato di essere in un ottimo momento di forma e che potrebbe diventare la mina vagante della Coppa. Sarebbe una grande beffa per la Roma doversi accontentare della Conference League vedendo i biancocelesti in Europa League. Ma queste per il momento sono ipotesi, in posti in Europa League e Conference League sono ancora tutti da assegnare, così come sono apertissime le due semifinali di Coppa Italia. C’è vita sul pianeta campionato, anche se per lo scudetto i giochi sono ormai fatti.