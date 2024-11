Pallone d’Oro, Vinicius battuto per 41 voti: Lautaro come Mbappé

A poco più di 10 giorni dall'assegnazione, che ha scatenato moltissime polemiche, del Pallone d'Oro 2024 a Rodri, France Football ha reso nota la classifica finale con i punteggi ottenuti dai 30 finalisti. La prima cosa che salta all’occhio è che il centrocampista spagnolo del Manchester City (1.170 punti) ha battuto Vinicius (1.129) soltanto per un pugno di voti, 41, e il motivo principale è da ricercare nel nuovo regolamento, che da quest’anno prevede che la giuria di 99 giornalisti (uno per paese) nomini 10 giocatori (e non più 5) in ordine decrescente di merito, assegnando rispettivamente 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1 punti.