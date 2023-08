Rocchi, promessa mantenuta: audio Di Bello-Var sarà reso pubblico

IL CASO

Il colloquio e il successivo errore sul rigore negato al Bologna saranno il tema principale della prossima riunione degli arbitri

Era stato promesso dal designatore Rocchi e così sarà. L'audio tra l'arbitro Di Bello e il Var Fourneau sull'ormai famoso rigore negato al Bologna nel match di domenica scorsa contro la Juve sarà l'argomento principale della conferenza del 1° settembre a Coverciano in cui gli arbitri faranno il punto sulle prime due giornate di Serie A. Secondo La Repubblica, infatti, la conversazione intercorsa tra i due dopo l’intervento di Iling-Junior su Ndoye a pochi passi dalla linea di porta sarà resa pubblica. La mancata chiamata del Var, successiva all'erronea valutazione di Di Bello sul campo, è stata considerata dai vertici arbitrali un "errore evidente" che porterà certamente allo stop per il direttore di gara e il suo varista oltre che all'aiuto Var Nasca.

In attesa che la Figc chiuda l'accordo per gli audio su Dazn, è facoltà del designatore Rocchi usare gli audio a scopi didattici, per spiegare cioè nel dettaglio gli eventuali errori e il motivo per cui sono stati commessi. Venerdì, dunque, dovrebbe essere la volta del fattaccio dello Stadium, chiaramente l'episodio principale e maggiormente incriminato (ma non il solo...) dell'ultimo turno di campionato.

