River Plate, Perez: "Gestione dei cartellini affrettata"

Enzo Perez, centrocampista del River Plate e prossimo avversario dell'Inter, ha parlato della gestione dei cartellini dell'arbitro Slavko Vincic a TYC Sports dopo la sfida pareggiata 0-0 con il Monterrey: "Ha dato i cartellini a Kevin (Castaño) e a me molto velocemente. Chiunque Marcelo (Gallardo, l'allenatore n.d.r.) sceglierà, farà sicuramente una grande partita per l'Inter". Infatti, Castaño, Galoppo e lo stesso Perez salteranno l'ultima gara del girone con l'Inter per squalifica.