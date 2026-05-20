Mondiali: la Svizzera guidata da capitan Xhaka, alla settima edizione

20 Mag 2026 - 12:09
 Granit Xhaka © afp

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La Svizzera sarà guidata ai Mondiali di calcio dal suo iconico capitano Granit Xhaka, che disputerà il settimo torneo consecutivo, supportato da Manuel Akanji, Breel Embolo e Denis Zakaria. Alla guida della nazionale dall'estate del 2021, Murat Yakin ha compilato una lista di convocati con poche sorprese, a eccezione dell'inserimento di Zeki Amdouni: l'attaccante del Burnley, che sta ancora ritrovando ritmo e forma, ha giocato solo 45 minuti in questa stagione dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio subita in allenamento la scorsa estate. Nonostante un bacino di praticanti limitato, per un piccolo paese montuoso di 6,6 milioni di abitanti appassionati di sci e hockey, la Svizzera si è affermata come una delle squadre europee più costanti nella Coppa del Mondo. Presente alle fasi finali dal 2006 in Germania, ha raggiunto gli ottavi negli ultimi tre tornei. Dopo due amichevoli di preparazione, il 31 maggio contro la Giordania e il 6 giugno contro l'Australia, inizierà la fase a gironi il 13 giugno contro il Qatar a San Francisco. Inserita nel Gruppo B, affronterà poi la Bosnia Erzegovina il 18 giugno, seguita dal Canada il 24. Questi i 26 convocati: - portieri: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Marvin Keller (Young Boys), Yvon Mvogo (Lorient); - difensori: Ricardo Rodriguez (Betis), Silvan Widmer (Magonza), Manuel Akanji (Inter), Miro Muheim (Amburgo), Nico Elvedi (Mönchengladbach), Aurèle Amenda (Eintracht Francoforte), Luca Jaquez (Stoccarda), Eray Cömert (Valencia); - centrocampisti: Johan Manzambi (Friburgo), Granit Xhaka (Sunderland), Remo Freuler (Bologna), Denis Zakaria (Monaco), Ardon Jashari (Milan), Michel Aebischer (Pisa), Djibril Sow (Siviglia), Christian Fassnacht (Young Boys), Fabian Rieder (Augsburg); - attaccanti: Noah Okafor (Leeds United), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Zeki Amdouni (Burnley, Breel Embolo (Stade Rennais), Ruben Vargas (Siviglia), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf).

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