Ritiro Jordi Alba, il messaggio di Messi: "Quanti assist, chi mi passerà la palla ora?"

"Grazie a te, Jordi. Mi mancherai tantissimo. Dopo così tante avventure insieme, sarà strano guardare a sinistra e non vederti lì. Che numero pazzesco di assist che mi hai regalato in tutti questi anni. Chi mi passerà la palla adesso?" È il messaggio che Leo Messi ha scritto per il suo amico e compagno di squadra Jordi Alba dopo che lo spagnolo ha annunciato il ritiro a fine stagione. Messi e il difensore iberico hanno condiviso buona parte delle rispettive carriere, anche ora giocano insieme nell'Inter Miami. Anche Sergio Busquets, un altro dei migliori amici di Alba, lo ha elogiato: "Congratulazioni Jordi per la tua straordinaria carriera. È stato un piacere e un dono poter condividere così tanti momenti insieme, dentro e fuori dal campo. Ti auguro sempre il meglio e, soprattutto, continua a condividere momenti con la tua famiglia".