Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio

Ritiro Jordi Alba, il messaggio di Messi: "Quanti assist, chi mi passerà la palla ora?"

08 Ott 2025 - 15:33
© Getty Images

© Getty Images

"Grazie a te, Jordi. Mi mancherai tantissimo. Dopo così tante avventure insieme, sarà strano guardare a sinistra e non vederti lì. Che numero pazzesco di assist che mi hai regalato in tutti questi anni. Chi mi passerà la palla adesso?" È il messaggio che Leo Messi ha scritto per il suo amico e compagno di squadra Jordi Alba dopo che lo spagnolo ha annunciato il ritiro a fine stagione. Messi e il difensore iberico hanno condiviso buona parte delle rispettive carriere, anche ora giocano insieme nell'Inter Miami. Anche Sergio Busquets, un altro dei migliori amici di Alba, lo ha elogiato: "Congratulazioni Jordi per la tua straordinaria carriera. È stato un piacere e un dono poter condividere così tanti momenti insieme, dentro e fuori dal campo. Ti auguro sempre il meglio e, soprattutto, continua a condividere momenti con la tua famiglia". 

Bartesaghi: "Il mio punto di riferimento è Theo anche se è andato via"

L'esordio di Buffon Jr

Nicolussi Caviglia: "Oggi più di ieri, ogni guerra è una sconfitta per l'umanità"

Nicolussi Caviglia: "Con Guccini grande opportunità di fare quattro chiacchere"

Cambiaghi: "Devo tanto a Italiano, mi ha aspettato"

Piccoli: "Il mio idolo è sempre stato Bobo Vieri, attaccante eccezionale”

Ronaldo miliardario

Ronaldo miliardario

U21, verso Italia-Svezia

U21, verso Italia-Svezia

Gattuso vuole il Mondiale

Gattuso vuole il Mondiale

La crisi della Fiorentina

La crisi della Fiorentina

Thiago Motta Vs Tudor

Thiago Motta Vs Tudor

Le magie di Matias

Le magie di Matias

Inter, un pieno di gol

Inter, un pieno di gol

Il Napoli con i cerotti

Il Napoli con i cerotti

Rabiot senza limiti

Rabiot senza limiti

17:30
Di Natale: "Juve non da scudetto. In attacco scelgo Vlahovic"
17:23
Juve: Tudor dà 4 giorni liberi, la ripresa è lunedì
16:52
Casemiro svela: "Questo non è il mio vero nome, è sempre stato sbagliato"
16:40
Spagna, Rafa Mir imputato per violenza sessuale
16:25
Calcio femminile, Gama: "Aumentare la base per continuare a crescere"