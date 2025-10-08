Italia, Piccoli: "Sono cresciuto nel mito di Vieri, attaccante eccezionale"

"Raggiungere la Nazionale è motivo d'orgoglio. Ho fatto un bel percorso di crescita, l'anno scorso ho alzato il mio livello e quest'anno ancor di più in una squadra importante come la Fiorentina". Queste le parole di Roberto Piccoli nell'intervista rilasciata a Vivo Azzurro TV dal ritiro azzurro di Coverciano, in vista del doppio impegno della Nazionale contro Estonia e Israele. La convocazione di Piccoli in Nazionale maggiore è arrivata dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili azzurre, dall'Under 15 all'Under 21. "Ho fatto un percorso anche con alcuni ragazzi che ho ritrovato qui, il momento più bello è stato l'Europeo Under 19 (nel 2019 in Armenia, ndr)", ha ammesso. Cresciuto nel mito di Vieri ("un attaccante eccezionale, è stato il mio modello di gioco"), come Bobo ha indossato diverse maglie prima di accasarsi in estate alla Fiorentina. Premiato nel 2021 con il Golden Boy come miglior Under 21 italiano, l'anno scorso a Cagliari è arrivato per la prima volta in doppia cifra segnando 10 gol. Gennaro Gattuso lo ha seguito passo dopo passo, spiegando ieri in conferenza stampa che meritava la chiamata. "Quelle del Ct sono parole veramente importanti. Ora però non devo mollare, ma mantenere i piedi per terra e continuare a lavorare per ritagliarmi sempre più spazio in questa Nazionale", ha concluso Piccoli.