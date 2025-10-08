Logo SportMediaset
08 Ott 2025 - 17:23

È stata una settimana di lavoro decisamente corta per la Juventus di Igor Tudor: il tecnico, infatti, ha concesso quattro giorni liberi ai calciatori rimasti in città e non convocati dalle rispettive nazionali. I bianconeri si rivedranno alla Continassa nella giornata di lunedì 13 ottobre, quando la squadra inizierà a proiettarsi verso la trasferta sul campo fissata per domenica 19 alle 12.30. Nel quartier generale bianconero invece i protagonisti sono stati alcuni giovanissimi Junior Member, i quali hanno avuto l'opportunità di condividere il rettangolo verde dello Juventus Training Center con i loro idoli al termine dell'allenamento odierno. 

Torino, Nkounkou: "Qui sono felice, il mio modello è Marcelo"
Sartori: "Questo sarà l'anno di Dallinga. Rowe? Deve lavorare sulla testa"
Di Natale: "Juve non da scudetto. In attacco scelgo Vlahovic"
Juve: Tudor dà 4 giorni liberi, la ripresa è lunedì
Casemiro svela: "Questo non è il mio vero nome, è sempre stato sbagliato"