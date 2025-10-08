Casemiro svela: "Questo non è il mio vero nome, è sempre stato sbagliato"

Logo SportMediaset
08 Ott 2025 - 16:52
Casemiro, centrocampista del Manchester United, ha svelato una curiosità che riguarda un errore nella scrittura del suo nome che lo ha "segnato" per tutta la carriera: "Il mio vero nome di battesimo è Carlos Henrique Jose Francisco Venancio Casimiro, ma nelle prime partite ufficiali stamparono erroneamente il nome 'Casemiro', e dopo aver giocato una partita eccezionale decisi di non correggerlo più. Per tutti sarò sempre Casermiro con la 'e', un po' colpa del San Paolo e un po' della mia superstizione". 

