Risolto problemi con promoter, Barcellona in campo in Giappone

Il Barcellona giocherà una partita di precampionato in Giappone, che in precedenza aveva dichiarato annullata, dopo aver risolto una controversia contrattuale con il promotore. Venerdì il Barcellona ha dichiarato che la sua squadra si sarebbe recata in Giappone, dove domenica giocherà un'amichevole contro il Vissel Kobe. Il club ha dichiarato di aver "risolto tutti i problemi" che avevano portato ad annullare la partita. Il Barcellona non ha nominato il promotore né fornito ulteriori dettagli sulla controversia. Dopo il Giappone, il Barcellona ha in programma di visitare anche la Corea del Sud per giocare contro l'FC Seoul il 31 luglio e il Daegu FC il 4 agosto.