Riparte "Pressing Serie A": il grande calcio torna su Mediaset

Riparte il campionato di calcio e da domenica 21 giugno, su Italia 1 in seconda serata, torna “Pressing Serie A” con un doppio appuntamento settimanale. Infatti, oltre alla classica puntata della domenica, il programma di attualità sportiva andrà in onda anche in occasione di ogni turno infrasettimanale della Serie A con highIights, gol, immagini e commenti in studio. In conduzione, Giorgia Rossi, con ospiti fissi Ciro Ferrara e Graziano Cesari per la moviola.